Concert country – Les Nuits de Méjannes

Concert country – Les Nuits de Méjannes, 21 juillet 2022, . Concert country – Les Nuits de Méjannes

2022-07-21 – 2022-07-21 Les Nuits de Méjannes : Tous les jeudis soirs en juillet et août, l’Office de Tourisme vous offre un concert ou un cinéma plein air ! Ce jeudi 7 juillet, retrouvez “Liane Edwards and The Dust Raisers “! LianeEdward aborde avec ses musiciens un show où rien n’est laissé au hasard, un spectaclepuissant et sensible à la fois où elle mélange la country, le folk, le rock etl’américana. ► 21h – Place aux Herbes ► Gratuit Droits gérés dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville