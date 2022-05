Concert Country Blues au Bistrot de Garonne

Concert Country Blues au Bistrot de Garonne, 5 août 2022, . Concert Country Blues au Bistrot de Garonne

2022-08-05 – 2022-08-05 Sur les bords de Garonne, venez bouger au rythme du country blues avec un concert du groupe Bone Tee au Bistrot de Garonne. Ambiance et bonne humeur seront au rendez-vous!

