Sarreguemines Moselle Sarreguemines Ils l’ont rêvé, ils l’ont fait ! Un évènement à ne pas manquer !

Retrouvez toute l’équipe des Coeurs Éléphant entourée par vos groupes locaux préférés !

L’Officine du Gueux, Les Ga’Coustiques, Let’s Work To Farm, Clara, Solstice, Après la Sieste, Verveine Menthe, Si On Chantait, Hamid, Lzair, Magellen, Olivier Kirch, Michel Ledig & Sophie Jacob, Johan Bastian, Benjamin Stock.

Bénéfices au profit de l’école ECREAdys. lescoeurselephant@gmail.com +33 6 35 48 02 95 Les Coeurs Éléphant

