Le vendredi 14 avril 2023

de 19h00 à 20h30

gratuit

C’est parce-qu’elle s’est souvent endormie au concert que Sara Beucler imagine les concerts couchés. On pourrait dire qu’elle en rêve! La Médiathèque Musicale de Paris, avec sa salle à la forme enveloppante, lui paraît un endroit tout à fait merveilleux pour jouer… Une expérience dont on espère qu’elle vous plaira ! Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris Contact : https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale 01 55 80 75 30 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/

