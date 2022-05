CONCERT : CÔTÉ GUINGUETTE AU MARIE-LOUISE !

CONCERT : CÔTÉ GUINGUETTE AU MARIE-LOUISE !, 25 juin 2022, . CONCERT : CÔTÉ GUINGUETTE AU MARIE-LOUISE !

2022-06-25 – 2022-06-25 Venez assister au concert de Côté Guinguette à la guinguette Le Marie Louise. Le duo angevin, composé de Honoré et Séraphin, vous replonge dans les années 1930 à 1950. Fraîcheur et bonheur seront au rendez-vous ! Concert de Côté Guinguette à la guinguette Le Marie Louise ! Venez assister au concert de Côté Guinguette à la guinguette Le Marie Louise. Le duo angevin, composé de Honoré et Séraphin, vous replonge dans les années 1930 à 1950. Fraîcheur et bonheur seront au rendez-vous ! dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville