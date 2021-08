Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique, Sucé-sur-Erdre CONCERT COSTEL ET LES BALKANOS Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Sucé-sur-Erdre

CONCERT COSTEL ET LES BALKANOS Sucé-sur-Erdre, 14 août 2021, Sucé-sur-Erdre. CONCERT COSTEL ET LES BALKANOS 2021-08-14 – 2021-08-14 Rue de la Papinière Manoir de la Chataigneraie

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique Sucé-sur-Erdre Costel et les Balkanos montent en scène ! Ce groupe de musiciens issu de la culture Tzigane vous propose un show endiablé, et proche du public. Show endiablé de musique Tzigane lemanoir.chataigneraie@gmail.com https://www.facebook.com/lemanoir.lachataigneraie Costel et les Balkanos montent en scène ! Ce groupe de musiciens issu de la culture Tzigane vous propose un show endiablé, et proche du public. dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Sucé-sur-Erdre Autres Lieu Sucé-sur-Erdre Adresse Rue de la Papinière Manoir de la Chataigneraie Ville Sucé-sur-Erdre lieuville 47.33219#-1.52217