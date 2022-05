Concert CosmoJazz – Thibault Cauvin Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Concert CosmoJazz – Thibault Cauvin Chamonix-Mont-Blanc, 26 juillet 2022, Chamonix-Mont-Blanc. Concert CosmoJazz – Thibault Cauvin Chamonix-Mont-Blanc

2022-07-26 16:00:00 16:00:00 – 2022-07-26

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Guitariste au palmarès inégalé, Thibault Cauvin est le “Prince de la six-cordes” qui, en dépassant sa virtuosité technique, ressent et pense ses oeuvres pour nous offrir un son hors du commun. Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie

Concert CosmoJazz – Thibault Cauvin Chamonix-Mont-Blanc 2022-07-26 was last modified: by Concert CosmoJazz – Thibault Cauvin Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 26 juillet 2022 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie