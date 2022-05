Concert CosmoJazz – Sylvain Rifflet

Concert CosmoJazz – Sylvain Rifflet, 30 juillet 2022, . Concert CosmoJazz – Sylvain Rifflet

2022-07-30 12:00:00 12:00:00 – 2022-07-30 Saxophoniste, clarinettiste, compositeur, improvisateur, Sylvain Rifflet est un des musiciens de jazz les plus brillants de sa génération. dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville