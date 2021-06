Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Concert Cosmojazz : San Salvador Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Concert Cosmojazz : San Salvador Chamonix-Mont-Blanc, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Chamonix-Mont-Blanc. Concert Cosmojazz : San Salvador 2021-07-29 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-29

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Thibault CHAUMEIL (Chant, Tom Bass) ; Eva DURIF ( Chant, mains) ; Gabriel DURIF ( Chant Tambourin) ; Marion LHERBEIL (Chant, Tom Bass) ; Laure NONIQUE-DESVERGNES (Chant, Mains) ; Sylvestre NONIQUE-DESVERGNES (Chant, cymbale miniature, Grosse caisse) Thibault CHAUMEIL (Chant, Tom Bass) ; Eva DURIF ( Chant, mains) ; Gabriel DURIF ( Chant Tambourin) ; Marion LHERBEIL (Chant, Tom Bass) ; Laure NONIQUE-DESVERGNES (Chant, Mains) ; Sylvestre NONIQUE-DESVERGNES (Chant, cymbale miniature, Grosse caisse)

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville 45.92196#6.87165