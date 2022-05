Concert CosmoJazz – Roberto Fonseca Trio

2022-07-28 12:00:00 12:00:00 – 2022-07-28 Roberto Fonseca: piano, claviers, voix – Ruly Herrera: batterie – Yandy Martinez: bass

Le grand pianiste cubain Roberto Fonseca s’entoure à nouveau de son trio pour faire migrer ses traditions afro-cubaines vers de nouveaux horizons. dernière mise à jour : 2022-05-05 par

