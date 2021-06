Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Concert Cosmojazz : David Walters Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Concert Cosmojazz : David Walters Chamonix-Mont-Blanc, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Chamonix-Mont-Blanc. Concert Cosmojazz : David Walters 2021-07-25 – 2021-07-25 Centre ville de Chamonix 19 Place Balmat

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie DAVID WALTERS CHANT / PERCU / LOOPER

ALEX LEWKOWICZ BATTERIE

CELIA WA CHANT / CLAVIER / SAMPLE

Lieu du concert à venir ! info@cosmojazzfestival.com +33 4 50 53 00 24 https://cosmojazzfestival.com/ DAVID WALTERS CHANT / PERCU / LOOPER

Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Centre ville de Chamonix 19 Place Balmat Ville Chamonix-Mont-Blanc