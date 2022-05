Concert CosmoJazz – Avishai Cohen

Concert CosmoJazz – Avishai Cohen, 27 juillet 2022, . Concert CosmoJazz – Avishai Cohen

2022-07-27 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-27 Avishai Cohen, basse vocals – Elchin Shirinov piano – Roni Kaspi batterie

Pianiste de formation, Avishai Cohen devient bassiste après avoir entendu pour la première fois le génie de Jaco Pastorius. dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville