Concert Cosmographique Marseille 1er Arrondissement, 1 avril 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Concert Cosmographique La Fabulerie 10 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement

2022-04-01 18:30:00 18:30:00 – 2022-04-01 23:30:00 23:30:00 La Fabulerie 10 Boulevard Garibaldi

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le collectif marseillais Cosmographique regroupant des artistes, DJ, et ingénieurs, vous invite au voyage par sa musique et ses installations. Sur scène, venez découvrir Osoba, projet musical singulier de Théo Radakovitch (membre de la Fabulerie), FFTP et sa bass Music basée sur des enregistrements d’Asie, Triëm et Jambo vous feront voyager entre l’Afrique et l’Amérique à grands coups de vinyles.



A l’occasion de la sortie du premier EP intitulé “Cosmographique Collective Vol.1”, la Fabulerie vous accueille pour venir danser et voyager ! La soirée se poursuivra au Meltin Pot de 1h à 4h en présence de Triem & Jambo pour s’ambiancer jusqu’au bout de la nuit !

A l’occasion de la sortie du premier EP intitulé “Cosmographique Collective Vol.1”, la Fabulerie vous accueille pour venir danser et voyager ! Rendez-vous vendredi 1er avril de 18h30 à 23h30.

http://lafabulerie.com/

