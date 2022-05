Concert Corridor Thizy-les-Bourgs Thizy-les-Bourgs Catégories d’évènement: Rhône

Thizy-les-Bourgs

Concert Corridor Thizy-les-Bourgs, 14 mai 2022, Thizy-les-Bourgs. Concert Corridor Thizy-les-Bourgs

2022-05-14 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-14 13:00:00 13:00:00

Thizy-les-Bourgs Rhône Thizy-les-Bourgs En partenariat avec l’association mycologique et botanique de “THIZY-LES-BOURGS”, Ampl’yflore, l’ASTAP de “BELMONT DE LA LOIRE” et la grainothèque de “ROANNE”.

Assiette champêtre. courantdart69@gmail.com +33 6 25 05 50 35 http://www.courantdartbeaujolaisvert.fr/ Thizy-les-Bourgs

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Thizy-les-Bourgs Autres Lieu Thizy-les-Bourgs Adresse Ville Thizy-les-Bourgs lieuville Thizy-les-Bourgs Departement Rhône

Thizy-les-Bourgs Thizy-les-Bourgs Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thizy-les-bourgs/

Concert Corridor Thizy-les-Bourgs 2022-05-14 was last modified: by Concert Corridor Thizy-les-Bourgs Thizy-les-Bourgs 14 mai 2022 rhône Thizy-les-Bourgs

Thizy-les-Bourgs Rhône