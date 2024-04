Concert Cordes Eglise Saint Jacques Grande-Synthe, mardi 25 juin 2024.

Concert Cordes Concert commun ensemble cordes de Grande Synthe et du Conservatoire de Dunkerque. Mardi 25 juin, 19h00 Eglise Saint Jacques gratuit, entrée libre

Les orchestres Cordes de la ville de Grande-Synthe recoivent leurs amis de Dunkerque autour d’un programme commun.

lls vous communiquerons leurs énergie autour d’un programme musical varié.

Eglise Saint Jacques Rue Pierre Loti grande synthe 59760 Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France

