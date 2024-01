CONCERT CORDCORE LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas, samedi 30 mars 2024.

CONCERT CORDCORE LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

La Pistouflerie vous invite ce soir à un concert Transe Circulatoire…

Double demi-duo de force de frappe exutoire des bords du monde dévasté, cassant de la frontière avec volupté.

Un violon et une guitare se disputent et se partagent une batterie et l’espace. Le son fait l’arbitre, et le volume, la vigie en haut du mât.

Un spectacle hors-scène, avec le public.

Une autonomie technique complète, son et lumière, ils apportent tout, comme un bateau, il leur faut juste une prise où s’amarrer.

De la joie et du vin. Vivant !!!

L’ambiance est chaleureuse et garantie !

Possibilité de se restaurer sur place (boissons et tapas issus de produits locaux)6 EUR.

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le Village

Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 21:00:00

fin : 2024-03-30



L’événement CONCERT CORDCORE Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2024-01-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE