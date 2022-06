Concert cora et guitare

Concert cora et guitare, 29 juillet 2022, . Concert cora et guitare



2022-07-29 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-29 Adama Koeta – cora (instrument à cordes afriquain), Arnito – guitare (7cordes).

La musique afrique et la musique d’Arnito se fusionnent. dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville