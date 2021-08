Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Concert : Cor et orgue au féminin Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Concert : Cor et orgue au féminin Luxeuil-les-Bains, 22 août 2021, Luxeuil-les-Bains. Concert : Cor et orgue au féminin 2021-08-22 – 2021-08-22

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Luxeuil-les-Bains EUR 0 0 Elise Rollin à l’orgue et Cécile Muhlmeyer au cor d’harmonie proposent un programme varié autour de Bach, Telemann, Haydn, Saint-Saëns, à la Basilique Saint-Pierre de Luxeuil-les-Bains (70) roland.muhlmeyer@orange.fr +33 3 84 40 58 99 Elise Rollin à l’orgue et Cécile Muhlmeyer au cor d’harmonie proposent un programme varié autour de Bach, Telemann, Haydn, Saint-Saëns, à la Basilique Saint-Pierre de Luxeuil-les-Bains (70) dernière mise à jour : 2021-07-29 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Autres Lieu Luxeuil-les-Bains Adresse Ville Luxeuil-les-Bains lieuville 47.81689#6.38144