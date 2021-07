Pordic Pordic Côtes-d'Armor, Pordic Concert – Cool and Blue Pordic Pordic Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pordic

Concert – Cool and Blue Pordic, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Pordic. Concert – Cool and Blue 2021-07-03 – 2021-07-03

Pordic Côtes d’Armor Chansons françaises et swing. Sur réservation. +33 6 07 49 86 64 Chansons françaises et swing. Sur réservation. dernière mise à jour : 2021-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pordic Étiquettes évènement : Autres Lieu Pordic Adresse Ville Pordic lieuville 48.57954#-2.78204