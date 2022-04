Concert : Contrebrassens Vitry-le-François, 5 mai 2022, Vitry-le-François.

Brassens par une femme ? Georges en aurait fait une chanson ! Pauline Dupuy ose avec respect et malice. Avec féminité. Et la surprise est magistrale. Pauline Dupuy ose un des plus jolis répertoires. En exploitant toutes les sonorités de son instrument, elle souligne la profondeur des textes et met en valeur toute leur humanité.

20h30.

+33 3 26 41 00 10 http://www.bords2scenes.fr/

