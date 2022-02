CONCERT CONTREBASSE ET ORGUE Contz-les-Bains Contz-les-Bains Catégories d’évènement: Contz-les-Bains

2022-03-13 17:00:00 17:00:00 – 2022-03-13

Contz-les-Bains Moselle Contz-les-Bains Moselle 0 EUR L’association Autour de l’Orgue vous invite au 1er concert de l’année dans l’église Saint Jean Baptiste. Aurélien Fillion à l’orgue et Julien Surmont, à la contrebasse, interpréteront des airs de musique pour le plaisir des oreilles. Ce rendez-vous musical est l’occasion d’admirer l’orgue Staudt datant de 1898, qui figure sur la liste des plus belles orgues d’Europe. +33 3 82 83 82 10 Association Autour de l’Orgue

