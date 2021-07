Aubenas Aubenas Ardèche, Aubenas Concert « Contrebande » (Festival Cordes en ballade) Aubenas Aubenas Catégories d’évènement: Ardèche

Aubenas

Concert « Contrebande » (Festival Cordes en ballade) Aubenas, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Aubenas. Concert « Contrebande » (Festival Cordes en ballade) 2021-07-15 – 2021-07-15 Cour de la mairie annexe 10 Rue Georges Couderc

Aubenas Ardêche Aubenas EUR avec Fiona Monbet (violon) & Cie (accordéon, guitare, contrebasse), Florent Pujuila (clarinette) & l’Orchestre du Festival. Au programme : Musiques jazz, irlandaises, françaises… +33 4 75 89 02 03 dernière mise à jour : 2021-06-23 par Office de Tourisme du Pays d’Aubenas-Vals-Antraigues

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Aubenas Étiquettes évènement : Autres Lieu Aubenas Adresse Cour de la mairie annexe 10 Rue Georges Couderc Ville Aubenas lieuville 44.61701#4.38925