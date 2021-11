Concert conté « Tziganes : ombres portées » Médiathèque Le Trente, 22 janvier 2022, Vienne.

Concert conté « Tziganes : ombres portées »

Médiathèque Le Trente, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Concert par les classes de cordes et clarinette d’Antoinette Lecampion, Muriel Sierras et Anne Marie Arlaud du Conservatoire Musique & Danse accompagnées de l’accordéoniste Joël Meiller. Les tziganes, peuple nomade aux origines mystérieuses, probablement indiennes, a migré au fil des siècles, essaimant à travers l’Asie, l’Europe et jusqu’aux portes du Moyen-Orient. Leur culture, opulente et faite de mille influences, possède quantité de chansons, ballades et contes. C’est toute leur philosophie de vagabondage et de liberté que vous retrouverez au fil des musiques et proverbes proposés dans ce programme, un univers dense et métissé qui balaie tous les sentiments humains, de la plus déchirante nostalgie à la joie la plus fracassante.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Médiathèque Le Trente 30 avenue général leclerc 38200 Vienne Vienne Isère



