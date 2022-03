Concert conté Premières neiges Pavillon blanc, 9 avril 2022, Colomiers.

SPECTACLE | PREMIÈRES NEIGES Samedi 9 avril à 15h Walden Cie Premières Neiges est un spectacle musical doux et poétique, où des histoires venues du froid sont portées par le son de la guitare électrique et des arrangements électroniques. La musique se faufile entre les mots que les musiciennes slamment, content ou chantent. Les chansons sont parfois signées, comme dans le silence de la neige… Mêlant improvisation musicale et compositions aux sonorités actuelles adaptées aux jeunes sensibilités, Premières Neiges s’écoute et se partage comme un premier pas vers l’univers électro-acoustique. 3 ans et bien plus inscription en ligne ou sur place Gratuité | Salles de conférences Pavillon blanc Henri-Molina Horaires ——– 15h **Détails sur le lieu**: Pavillon blanc

Pavillon blanc Colomiers Haute-Garonne



2022-04-09T15:00:00 2022-04-09T15:45:00