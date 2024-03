Concert-conte musical » Siyotanka, le bâton qui chante » Entraygues-sur-Truyère, samedi 16 mars 2024.

Un conte musical passeur de rêve de tolérance et de paix.

Ce spectacle propose une immersion dans le monde infini des flûtes, à l’image de la diversité des peuples qui les fabriquent et les jouent. Plus de 60 élèves musiciens flûtistes du Conservatoire de l’Aveyron Musique et Théâtre participent à ce concert d’envergure qui s’est construit au fil des semaines.

Avec les classes de flûte traversière de Dora Béckett , Fabienne Landès Frédéric Machemehl , Stéphanie Serin, les classes de guitare de Thierry Pagés et de percussions de Nicolas Billi. Annie Ploquin-Rignol, direction musicale Ann Conoir, récitante.

Un événement organisé en partenariat avec la Communautés de Communes Comtal Lot et Truyère et avec le soutien de la Mairie d’Entraygues.

Réservation conseillée. EUR.

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie

