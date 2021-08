Taverny Église Saint-Martin Taverny, Val-d'Oise Concert conté “Les Contes de Ma Mère l’Oye” Église Saint-Martin Taverny Catégories d’évènement: Taverny

Église Saint-Martin, le dimanche 19 septembre à 17:30

Plongez dans l’imaginaire des Contes de Charles Perrault, adapté en musique par Maurice Ravel, et aujourd’hui adapté et narré par la talentueuse Elodie Fondacci accompagnée des musiciens du Quatuor Anches Hantées.

Entrée libre

Concert conté "Les Contes de Ma Mère l'Oye" par Elodie Fondacci et le Quatuor Anches Hantées Église Saint-Martin 11 rue Jean XXIII 95220 Herblay-sur-Seine Taverny Val-d'Oise

2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T18:30:00

