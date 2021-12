La Grange de Jeanne,Saint-Sernin-du-Plain (71) Concert-conté « l’Augustine, nourrice morvandelle » La Grange de Jeanne,Saint-Sernin-du-Plain (71)

le dimanche 23 janvier 2022 à 16:00

La Troupe d’ARPÈGE vous emmène sur les pas d’une ancienne nourrice, à la fin du 19e siècle. Elle se remémore sa vie : les nécessités et la pauvreté en Morvan qui incitaient les jeunes mères à laisser leur bébé pendant qu’elles allaient en nourrir un autre dans les riches familles parisiennes, mais aussi la découverte d’un monde fastueux, des voyages, et l’ouverture à la culture. Musiques traditionnelles, saynètes, participation active du public… Des moments d’émotion et des moments de de détente… Un spectacle culturel et festif. Concert seul : 12 € Concert + collation 18 € **RÉSERVATION INDISPENSABLE : 06 13 28 78 81** *source : événement [Concert-conté « l’Augustine, nourrice morvandelle »](https://agendatrad.org/e/35127) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

12 € ou18 € concert-collation

avec Les VAC La Grange de Jeanne,Saint-Sernin-du-Plain (71) 1, rue Mazenay – 71510 Saint-Sernin du Plain La Grange de Jeanne, 71510 Saint-Sernin-du-Plain, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-23T16:00:00 2022-01-23T17:30:00

