Haut-Bocage Haut-Bocage Allier, Haut-Bocage Concert conté : “HODJA” Haut-Bocage Haut-Bocage Catégories d’évènement: Allier

Haut-Bocage

Concert conté : “HODJA” Haut-Bocage, 5 septembre 2021, Haut-Bocage. Concert conté : “HODJA” 2021-09-05 16:00:00 16:00:00 – 2021-09-05

Haut-Bocage Allier Haut-Bocage Les membres du groupe “Shams” proposent une musique chaude et épicée, chargée de saveurs d’Orient. Un concert conté sur fonds de soleil levant et d’histoires courtes de Nasr-Eddin. Un spectacle musical à déguster, savourer, avec les yeux et les oreilles. +33 7 70 28 52 42 http://attrape-sourire.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Haut-Bocage Autres Lieu Haut-Bocage Adresse Ville Haut-Bocage lieuville 46.47847#2.65263