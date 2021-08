Audes Audes Allier, Audes Concert conté : “HODJA” Audes Audes Catégories d’évènement: Allier

Concert conté : “HODJA” Audes, 4 septembre 2021, Audes. Concert conté : “HODJA” 2021-09-04 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-04 Musée du Canal de Berry Magnette

Audes Allier Audes Les membres du groupe “Shams” proposent une musique chaude et épicée, chargée de saveurs d’Orient. Un concert conté sur fonds de soleil levant et d’histoires courtes de Nasr-Eddin. Un spectacle musical à déguster, savourer, avec les yeux et les oreilles. tourisme.culture.valdecher@gmail.com +33 4 70 06 63 72 http://attrape-sourire.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-17 par OTI Vallée du Coeur de France

Lieu Audes Adresse Musée du Canal de Berry Magnette Ville Audes