CONCERT CONTÉ « APRÈS LA PLUIE » Cornimont, mercredi 14 août 2024.

Concert au sein du musée des 1001 racines. « Après la pluie », musiques et histoires du monde avec Alice Villemin (nickelharpa) et Marc Allieri (mandoline). Ce concert singulier présente un répertoire de musiques traditionnelles de Suède, de France, d’Irlande et d’ailleurs, avec des emprunts à la musique baroque, mais aussi des histoires de par le vaste monde, parfois drôles, parfois mystérieuses et qui nous emportent dans la poésie et la rêverie. Gratuit dès 6 ans. Réservation obligatoire auprès du musée.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-08-14 21:00:00

fin : 2024-08-14 22:00:00

23 Route de Lansauchamp

Cornimont 88310 Vosges Grand Est musee1001racines@outlook.com

L’événement CONCERT CONTÉ « APRÈS LA PLUIE » Cornimont a été mis à jour le 2024-02-21 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES