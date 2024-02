Concert Constellation des Carpates Hambye, dimanche 28 juillet 2024.

Concert Constellation des Carpates Hambye Manche

Les six musiciens et chanteurs de ce groupe, originaires d’Ukraine et en tournée en France, vous transporteront dans l’univers envoûtant des musiques d’Europe de l’Est, puisant leur inspiration dans les traditions slaves, yiddish et tziganes. Avec des violons, une clarinette, un accordéon, une caisse claire et un cymbalum, ils accompagnent leurs voix évocatrices et chargées d’émotion pour offrir un concert d’une rare intensité.

15 € au profit des musiciens ukrainiens (gratuit jusqu’à 15 ans).

Sans réservation.

Pas de paiement par carte bancaire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 18:30:00

fin : 2024-07-28

7 Route de l’Abbaye

Hambye 50450 Manche Normandie abbaye.hambye@manche.fr

