Concert « Conquêtes » Entraygues-sur-Truyère, samedi 10 février 2024.

Concert « Conquêtes » Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Histoire et Préhistoire de l’Humanité en chansons par la « Troupe des Chanteurs d’Olt »

Retraçant la préhistoire et l’histoire universelles de l’humanité, avec tout de même une petite préférence pour les Gaulois et leur truculence, ce ne sont pas moins de 24 chansons interprétées par les artistes qui appelleront le public à les accompagner de leurs voix ou de leurs battements de mains.

Une dizaine de chanteurs-chanteuses, accompagnés au clavier par Franck Andrieu, et un technicien composent ce groupe transformiste très diversifié, original et dynamique. EUR.

2 chemin du Val de Saures

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie rencontremusicale.entraygues@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-02-10



