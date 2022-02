Concert Connaissance des Jeunes Interprètes Fumel Fumel Catégories d’évènement: Fumel

Lot-et-Garonne

Concert Connaissance des Jeunes Interprètes Fumel, 5 mars 2022, Fumel. Concert Connaissance des Jeunes Interprètes Fumel

2022-03-05 – 2022-03-05

Fumel Lot-et-Garonne Fumel 5 5 EUR L’association Connaissance des Jeunes interprètes organise un concert avec Jean Sautereau, Caroline Sypniewski, et John Gade. Au programme : Brahms et Rota. L’association Connaissance des Jeunes interprètes organise un concert avec Jean Sautereau, Caroline Sypniewski, et John Gade. Au programme : Brahms et Rota. +33 5 53 01 25 79 L’association Connaissance des Jeunes interprètes organise un concert avec Jean Sautereau, Caroline Sypniewski, et John Gade. Au programme : Brahms et Rota. connaissance

Fumel

dernière mise à jour : 2022-01-05 par

Détails Catégories d’évènement: Fumel, Lot-et-Garonne Autres Lieu Fumel Adresse Ville Fumel lieuville Fumel Departement Lot-et-Garonne

Fumel Fumel Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fumel/

Concert Connaissance des Jeunes Interprètes Fumel 2022-03-05 was last modified: by Concert Connaissance des Jeunes Interprètes Fumel Fumel 5 mars 2022 Fumel Lot-et-Garonne

Fumel Lot-et-Garonne