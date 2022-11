Concert Confluence Jazz et classique Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

Concert Confluence Jazz et classique Compiègne, 19 novembre 2022, Compiègne. Concert Confluence Jazz et classique

Square Jean-Baptiste Clément Compiègne Oise

2022-11-19 – 2022-11-19 Compiègne

Oise 8 8 12 Organisé par Les Musicales de Compiègne

Yuriko iGARASHI, Flûte

Géraldine Ramsayer, contrebasse

Isabelle Lenay, piano

Yohan Leleu, percussion Entrée payante Organisé par Les Musicales de Compiègne

Yuriko iGARASHI, Flûte

Géraldine Ramsayer, contrebasse

Isabelle Lenay, piano

Yohan Leleu, percussion Entrée payante +33 6 32 82 56 53 Compiègne

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Compiègne Adresse Square Jean-Baptiste Clément Compiègne Oise Ville Compiègne lieuville Compiègne Departement Oise

Compiègne Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compiegne/

Concert Confluence Jazz et classique Compiègne 2022-11-19 was last modified: by Concert Confluence Jazz et classique Compiègne Compiègne 19 novembre 2022 Compiègne Oise Square Jean-Baptiste Clément Compiègne Oise

Compiègne Oise