CONCERT – CONFÉRENCE « SOUL POWER » Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Vende

CONCERT – CONFÉRENCE « SOUL POWER » Fontenay-le-Comte, 21 janvier 2023, Fontenay-le-Comte. CONCERT – CONFÉRENCE « SOUL POWER »

22 Rue Rabelais Théâtre Municipal Fontenay-le-Comte Vende Théâtre Municipal 22 Rue Rabelais

2023-01-21 20:30:00 – 2023-01-21 22:00:00

Théâtre Municipal 22 Rue Rabelais

Fontenay-le-Comte

Vende Depuis l’esclavage dans les champs de coton et de tabac jusqu’à l’Amérique d’aujourd’hui en passant par la ségrégation, le Black Power et les ghettos, Thomas Doucet et les G Lights vous emmènent dans un voyage temporel avec poésie, sensibilité et dynamisme. Grâce à la musique, bien entendu, mais également aux récits et aux images d’archives, découvrez l’histoire de la lutte pour les droits civiques. Renseignements

02 51 53 41 64

eimd.secretariat@fontenayvendee.fr Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : par téléphone 02 51 69 44 99 ou en ligne

Places limitées à 215 personnes – GRATUIT Informations complémentaires :

– Ouverture des portes à 20h00

– Tout public

– Placement libre L’École Intercommunale de Musique et de Danse invite un spectacle inédit pour faire découvrir à tous ceux qui le souhaitent la musique soul et ce qu’elle raconte de notre histoire. Théâtre Municipal 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte

dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte, Vende Autres Lieu Fontenay-le-Comte Adresse Fontenay-le-Comte Vende Théâtre Municipal 22 Rue Rabelais Ville Fontenay-le-Comte lieuville Théâtre Municipal 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte Departement Vende

Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Vende https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-le-comte/

CONCERT – CONFÉRENCE « SOUL POWER » Fontenay-le-Comte 2023-01-21 was last modified: by CONCERT – CONFÉRENCE « SOUL POWER » Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 21 janvier 2023 22 Rue Rabelais Théâtre Municipal Fontenay-le-Comte Vende Fontenay-le-Comte Vende

Fontenay-le-Comte Vende