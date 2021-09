Meudon Centre d'art et de Culture Hauts-de-Seine, Meudon CONCERT-CONFÉRENCE Partie 2 – FESTIVAL PLAY IT AGAIN Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Centre d'art et de Culture, le dimanche 19 septembre à 17:00

Centre d’art et de Culture, le dimanche 19 septembre à 17:00

Dans un 1er temps les musiciens feront revivre des moments clés des films de Wong Kar-Wai en jouant directement les musiques, et en expliquant l’intérêt de ces choix parfois déroutants. Ils tacheront ensuite de révéler les secrets de l’écriture d’une mélodie puissante, et l’habilleront avec différentes orchestrations tout en échangeant avec le public sur les émotions que chaque interprétation suscite.

Formule film + concert/conférence Séance suivie du concert-conférence « La B.O. de Wong Kar-Wai »

Centre d'art et de Culture
15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T19:00:00

