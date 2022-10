Concert-conférence jazz Charles Mingus

Concert-conférence jazz Charles Mingus



2022-11-17 18:00:00 – 23:00:00 EUR 25

Entre les morceaux, Laurent Genest raconte quelques épisodes de la vie mouvementée du jazzman ainsi que les circonstances dans lesquelles certains titres ont été écrits.



A l’issue du concert-conférence, les photos constituant l’exposition Figures de jazz à Aix (extraites du fonds photographique Ely) seront vendues aux enchères au profit de l’association Des enfants et des livres et du collectif Ceppia.



La vente sera conduite par Maître Emmanuelle Hours, commissaire-priseur à Aix-en-Provence. Ce concert-conférence consacré à Charles Mingus est organisé par le Rotary club d’Aix-en-Provence au profit de l’association Des enfants et des livres. Concert-conférence par le Matisse Septette dernière mise à jour : 2022-10-10 par

