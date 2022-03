Concert conférence – Flaubert et la musique Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Mortagne-au-Perche Orne Mortagne-au-Perche Par Christophe Maynard, pianiste et professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison. Avec la participation de Marie-Paule Vadunthun, récitante.

En partenariat avec la Maison Pour Tous et la ville de Mortagne-au-Perche.

