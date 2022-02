Concert Conférence Dix (Le) Maison de Quartier Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Concert Conférence Dix (Le) Maison de Quartier, 10 mars 2022, Nantes. 2022-03-10

Horaire : 19:00 21:30

Gratuit : oui Tous publics Conférence animée par Danielle Taitz, musicologue, suivie d’un concert avec la soprano Jessica Goldring au chant et Shiho Narushima au piano. Lorsque Jules Verne s’installe à Paris en 1848, il y rencontre le nantais Aristide Hignard. De cette époque date la collaboration entre le poète et le musicien : Jules Verne écrit des œuvres lyriques et des textes poétiques, qui sont mis en musique par Aristide Hignard. Cette aspiration pour la musique, Jules Verne la transmet à son neveu, le compositeur Claude Guillon-Verne, qui en 1931 réunit sur scène sa musique et l’œuvre de son oncle lors de l’adaptation des “Tribulations d’un Chinois en Chine”. Entrée libre dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Dix (Le) Maison de Quartier adresse1} Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 51 44 https://lecollectifdudix.org/ contact@collectifdix.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Dix (Le) Maison de Quartier Adresse 10 Place des Garennes Ville Nantes Age maximum Tous publics lieuville Dix (Le) Maison de Quartier Nantes Departement Loire-Atlantique

Dix (Le) Maison de Quartier Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Concert Conférence Dix (Le) Maison de Quartier 2022-03-10 was last modified: by Concert Conférence Dix (Le) Maison de Quartier Dix (Le) Maison de Quartier 10 mars 2022 Dix (Le) Maison de Quartier Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique