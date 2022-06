Concert/Conférence : Bicentenaire de la synagogue de Haguenau Haguenau, 26 juin 2022, Haguenau.

Concert/Conférence : Bicentenaire de la synagogue de Haguenau

3 Rue du Grand Rabbin Joseph Bloch Haguenau Bas-Rhin

2022-06-26 20:00:00 – 2022-06-26

Haguenau

Bas-Rhin

Haguenau

EUR Afin de refermer le cycle de commémorations autour du bicentenaire de la synagogue débuté à l’automne dernier, la SHAH, ainsi que tous ses partenaires, ont l’honneur de vous inviter à leur concert/conférence à la synagogue de Haguenau.

Vous pourrez ainsi entendre les incroyables chants de Shraga Blum et Michel Heymann accompagnés de la chorale « Le chant sacré ». Ces moments lyriques seront entrecoupés par les interventions historiques de Carole Wenner, historienne et présidente de la SHIAL, autour de l’histoire de la communauté juive de Haguenau.

Venez vivre un moment exceptionnel et hors du temps aux côtés de la communauté israélite de Haguenau!

Nous vous conseillons de venir tôt, la capacité d’accueil de la synagogue étant relativement restreinte. À l’issue du concert, vous pourrez vous procurer les actes du colloque qui a eu lieu en octobre dernier au prix de 25 euros.

+33 6 87 12 99 26

