CONCERT CONCERTOS VIVALDI PAR J.S. BACH Sarrebourg, lundi 20 mai 2024.

On retrouve notre futur cantor à Weimar où non seulement sa complicité avec JG Walther, mais également le libre accès qu’il avait à la très riche bibliothèque musicale de la cour ducale, finit de lui ouvrir les yeux (et les oreilles) sur les richesses de la musique italienne. Et comme dans le cas des concertos à 3 & 4 violons, il va transcrire de nouvelles œuvres mais paradoxalement dans le seul genre qu’il ne pratiquera jamais au sein d’une œuvre aussi immense que diversifiée le concerto pour orgue.

avec Thierry Ferré aux grandes orgues.Tout public

15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-20 17:00:00

fin : 2024-05-20 19:00:00

Eglise Saint Barthélémy place du Marché

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est

