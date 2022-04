CONCERT – CONCERTO POUR PIANO EN SOL DE RAVEL ET PRINTEMPS DE DEBUSSY Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

CONCERT – CONCERTO POUR PIANO EN SOL DE RAVEL ET PRINTEMPS DE DEBUSSY Nancy, 21 mai 2022, Nancy. CONCERT – CONCERTO POUR PIANO EN SOL DE RAVEL ET PRINTEMPS DE DEBUSSY Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy

2022-05-21 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-21 22:00:00 22:00:00 Salle Poirel 3 rue Victor Poirel

Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy Meurthe-et-Moselle Ce concert s’inscrit dans l’esthétique de la musique française du début du XXème siècle. Ouverts aux influences nouvelles, les deux compositeurs jouent sur une riche palette de sonorités, avec un raffinement et une expressivité retenue qui renvoient à l’univers des peintres impressionnistes, leurs contemporains. Concerto pour piano en sol de Maurice Ravel et Printemps de Debussy par le chœur et l’orchestre de Gradus Ad Musicam

Avant-dernière œuvre achevée de Ravel, le Concerto en sol partage avec le Concerto pour la main gauche contemporain de nombreux emprunts au jazz. Il fait partie des œuvres majeures de Ravel. Le deuxième mouvement, particulièrement, conçu comme une longue phrase expressive confiée au piano soliste rejoint ensuite par l’orchestre, est un moment de tristesse douce et infinie qui touche à la perfection. Debussy compose Printemps (1884) alors qu’il est en résidence à la Villa Médicis. Inspirée par Le Printemps de Botticelli, l’œuvre est jugée étrange par l’Académie des Beaux-Arts qui met en garde le jeune compositeur de 22 ans « contre cet ‘’impressionnisme’’ vague, qui est un des plus dangereux ennemis de la vérité dans les œuvres d’art ». Tout est dit ! Soliste : Lise Diou-Hirtz au piano

Direction : François Legée +33 3 83 32 31 25 https://poirel.nancy.fr/agenda-3104.html Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy

