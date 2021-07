Lodève Quai de la Mégisserie Hérault, Lodève Concert « Concerteau en Do Nageur » par la Cie Aqua’coustique Quai de la Mégisserie Lodève Catégories d’évènement: Hérault

le samedi 18 septembre à 17:00

**Les tubas de plongée sont recyclés en flûtes, les arrosoirs en saxophones, l’acquacoustibasse flotte, le pipodouche et le sang chantent étrangement au contact de l’élément liquide. L’eau elle-même devient un instrument de percussion mélodique surprenant, jouée le temps d’un rythme de splash… Une expérience musicale atypique, sportive et résolument joyeuse.** _Une animation proposée dans le cadre d’un partenariat avec Résurgence, saison et festival des arts vivants._ Un concert aquatique éclaboussant ! Quai de la Mégisserie La Mégisserie, 34700, Lodève Lodève Hérault

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

