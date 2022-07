Concert Concert Trio Kervarec, Le Bot, Dudognon – Mémoire d’un peuple Île-Tudy Île-Tudy Catégories d’évènement: Finistère

Île-Tudy

Concert Concert Trio Kervarec, Le Bot, Dudognon – Mémoire d’un peuple Île-Tudy, 16 août 2022, Île-Tudy. Concert Concert Trio Kervarec, Le Bot, Dudognon – Mémoire d’un peuple

Rue de l’Église Église Saint-Tudy Île-Tudy Finistère Église Saint-Tudy Rue de l’Église

2022-08-16 20:30:00 – 2022-08-16

Église Saint-Tudy Rue de l’Église

Île-Tudy

Finistère Orgue, Bombarde, Biniou et chants en breton ; Intégration de commentaires en français Une histoire vivante de la Bretagne en musique, vue du côté breton de la révolution à nos jours. La bretagne rêvée des contes et légendes, la bretagne des traditions, la profondeur des sources celtiques dans la culture, enfin tout ce qui a fait la bretagne contemporaine. Une immersion dans l’âme bretonne, un voyage dans le monde celtique ! +33 2 98 51 93 66 Orgue, Bombarde, Biniou et chants en breton ; Intégration de commentaires en français Une histoire vivante de la Bretagne en musique, vue du côté breton de la révolution à nos jours. La bretagne rêvée des contes et légendes, la bretagne des traditions, la profondeur des sources celtiques dans la culture, enfin tout ce qui a fait la bretagne contemporaine. Une immersion dans l’âme bretonne, un voyage dans le monde celtique ! Église Saint-Tudy Rue de l’Église Île-Tudy

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Île-Tudy Autres Lieu Île-Tudy Adresse Île-Tudy Finistère Église Saint-Tudy Rue de l'Église Ville Île-Tudy lieuville Église Saint-Tudy Rue de l'Église Île-Tudy Departement Finistère

Île-Tudy Île-Tudy Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ile-tudy/

Concert Concert Trio Kervarec, Le Bot, Dudognon – Mémoire d’un peuple Île-Tudy 2022-08-16 was last modified: by Concert Concert Trio Kervarec, Le Bot, Dudognon – Mémoire d’un peuple Île-Tudy Île-Tudy 16 août 2022 Rue de l'Église Église Saint-Tudy Île-Tudy Finistère

Île-Tudy Finistère