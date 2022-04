Concert “CONCERT KLEZMER” au Musée et Jardins Cécile Sabourdy

2022-04-28 – 2022-04-28
Déambulation dans le musée & dans les jardins (durée 1h15)

Entrée gratuite Le monde est un grand chlem (concert) Un spectacle de musique et de contes d’Europe de l’est par les Klezmorimlekh et la merveilleuse conteuse Muriel Bloch, créé par Marthe Desrosières en collaboration avec La maison de la Culture Yiddish. Un voyage prenant racine au coeur de la culture yiddish d’Europe de l’Est, qui trouvera écho au sein de bien d’autres cultures. L’occasion de mettre la lumière sur les spécificités mais aussi l’universalité des contes, des danses et des musiques ! Le rêve que cette universalité nous rapproche et nous aide à nous comprendre dans nos différences. Ce spectacle musical, ponctué de récits drôles et touchants, nous entraîne dans un rythme effréné aux confins de l’Europe de l’Est. Ce spectacle est destiné aux petits comme aux grands. Déambulation dans le musée & dans les jardins (durée 1h15)

