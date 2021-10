Toulon Toulon Toulon, Var Concert – Compositrices d’Europe du Nord – Festival Présences Compositrices Toulon Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Var

2021-10-23 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-23 Auditorium Robert Casadesus 168 bd du Commandant Nicolas
Toulon Var

Toulon Var Toulon EUR 8 15 La soprano Karen Vourc’h et la pianiste Anne Le Bozec rendent hommage à 4 grandes compositrices d’Europe du Nord : A. Recke-Madsen, L. Bronsart, L. Netzel et A. Backer-Grøndhal.

Dans le cadre de la 11e édition du Festival Présences Compositrices. dernière mise à jour : 2021-09-22 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

