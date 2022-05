Concert « Compositeurs en herbe » MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, 14 mai 2022, Vitry-sur-Seine.

MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, le samedi 14 mai à 15:00

Concert « Compositeurs en herbe » ——————————— « Compositeurs en herbe » s’attache à amener les lycéens et lycéennes à une écoute active de leur environnement sonore quotidien, à le transformer et le sublimer à travers l’acte de composition. Accompagnés dans leur démarche créative par le compositeur Juan Camilo Hernandéz Sanchéz, les élèves ont écrit les séquences d’une œuvre musicale pour les musiciens de L’Itinéraire, en dialogue avec une sélection d’œuvres de l’exposition de la collection, « À mains nues ». Juan Camilo Hernandéz Sanchéz et l’Itinéraire, ensemble de création musicale Interprètes : Myrtille Hetzel, violoncelle et David Mengelle, percussion. Avec le microlycée 94 et le lycée polyvalent Jean Macé de Vitry-sur-Seine _Myrtille Hetzel, violoncelliste, a obtenu son Master au CNSMDP, ainsi qu’un prix d’Improvisation générative. Passionnée par le spectacle vivant, elle agrandit son champ artistique et développe son art de la scène au contact de compositeurs, danseurs, acteurs, chorégraphes et metteurs en scène en lien étroit avec la musique et le théâtre. Elle participe aux créations des spectacles d’Yves Beaunesne, Benjamin Lazar, Éric Oberdorff, Meriem Menant, Jeanne Candel, Samuel Achache, James Thierrée._ _Son activité riche et singulière lui permet de se produire à travers le monde (Europe, Colombie, Mexique, Maroc, Chine…). Son répertoire s’étend du 18ème siècle aux musique d’aujourd’hui, notamment au sein d’ensembles dédiés à la création. Elle est membre de l’ensemble Itinéraire depuis 2015 et collabore avec l’Ensemble Intercontemporain, le Balcon, Multilatérale, Musicatreize._ _David Mengelle, percussioniste, est un artiste éclectique. En parallèle de ses études à la Hochschule de Bâle et au CNSMDP, il a complété sa formation par l’écriture et une licence de musicologie. Sa pratique artistique va de l’orchestre classique aux ensembles de musique contemporaine et de création, l’accompagnement de la danse, et le théâtre musical…Cette expérience est faite de nombreuses collaborations marquantes avec des compositeurs, des chefs d’orchestres et des interprètes de tous horizons, notamment au Festival de Lucerne ou à Darmstadt. Il est membre fondateur du sextuor Impact, ensemble de percussions._ Du 14 mai au 3 juillet 2022, retrouvez les compositions des élèves sous forme de capsules sonores dans l’exposition de la collection « À mains nues » et sur [www.macval.fr](http://www.macval.fr) « Compositeurs en herbe » est soutenu par la Région Île-de-France au titre de l’aide régionale à l’éducation artistique et culturelle dans les lycées et CFA. _Exposition de la collection « À mains nues », durée 20’_ [_MAC VAL_](https://www.macval.fr/Nuit-europeenne-des-musees-2022)

Entrée libre

Accompagnés par le compositeur Juan Camilo Hernandéz Sanchéz, les élèves du microlycée 94 et du lycée polyvalent Jean Macé de Vitry ont écrit des séquences musicales pour les musiciens de L’Itinéraire

MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Place de la Libération 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Val-de-Marne



