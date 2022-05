Concert : Compagnie Les Chanteurs d’Oiseaux Fougerolles-Saint-Valbert, 27 juillet 2022, Fougerolles-Saint-Valbert.

Concert : Compagnie Les Chanteurs d’Oiseaux Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert

2022-07-27 – 2022-07-27 Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys

Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Dans le cadre du festival Musique et Mémoire.

Compagnie Les Chanteurs d’Oiseaux / Syrinx, un air d’envol

21h à l’Ecomusée du pays de la cerise de Fougerolles

Ce programme est un voyage autour de ce thème des maitres chanteurs : les oiseaux, qui sont peut-être à l’origine de la musique humaine et du chant. C’est une rencontre « Ancien et nouveau monde », entre l’Amérique précolombienne et Pierre Hamon, et la fantaisie unique des chanteurs d’oiseaux, Jean Boucault et Johnny Rasse, sous le signe tutélaire de l’oiseau.

Syrinx désigne à la foi l’organe sonore des oiseaux et aussi la flûte de pan, instrument emblématique de l’Amérique Andine. Il porte en lui également le parfum de l’Antiquité.

Ce spectacle évoque la force du chant d’oiseau dans les différentes cultures orientales ou occidentales.

Hors du temps !

Réservation obligatoire au 06 40 87 41 39. Tarifs : 15 €, 12 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit)

Dans le cadre du festival Musique et Mémoire.

Compagnie Les Chanteurs d’Oiseaux / Syrinx, un air d’envol

21h à l’Ecomusée du pays de la cerise de Fougerolles

Ce programme est un voyage autour de ce thème des maitres chanteurs : les oiseaux, qui sont peut-être à l’origine de la musique humaine et du chant. C’est une rencontre « Ancien et nouveau monde », entre l’Amérique précolombienne et Pierre Hamon, et la fantaisie unique des chanteurs d’oiseaux, Jean Boucault et Johnny Rasse, sous le signe tutélaire de l’oiseau.

Syrinx désigne à la foi l’organe sonore des oiseaux et aussi la flûte de pan, instrument emblématique de l’Amérique Andine. Il porte en lui également le parfum de l’Antiquité.

Ce spectacle évoque la force du chant d’oiseau dans les différentes cultures orientales ou occidentales.

Hors du temps !

Réservation obligatoire au 06 40 87 41 39. Tarifs : 15 €, 12 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit)

Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert

dernière mise à jour : 2022-04-27 par