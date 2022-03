Concert commenté : Trios d’anches de Jacques Ibert et Henri Sauguet Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert commenté : Trios d’anches de Jacques Ibert et Henri Sauguet Médiathèque musicale de Paris (MMP), 10 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 10 mai 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Venez découvrir la formation en trio d’anches (hautbois, clarinette, basson) lors d’un concert proposé par des étudiantes du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris. Programme : Jacques Ibert (1890-1962) : 5 pièces en trio pour hautbois, clarinette et basson Henri Sauguet (1901-1989) : Trio pour hautbois, clarinette et basson La formation en trio d’anches est composée d’un hautbois, une clarinette et un basson. Elle est un équivalent du trio à cordes. Ses timbres à la fois bucoliques et riches en couleurs, sont typiques de la musique française et de son courant néo-classique de l’entre-deux guerres. Les deux œuvres composées par Jacques Ibert et Henri Sauguet, appartiennent à cette esthétique. Elles seront jouées par Manon Gilet (hautbois), Alice Lentiez-Renard (clarinette) et Manon Lethielleux (basson), toutes trois étudiantes en classe préparatoire au CRR de Paris, dans la classe de musique de chambre de Philippe Ferro. Les musiciennes partageront avec le public les clés d’écoute travaillées dans la classe de culture musicale de Chrystel Marchand. Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache Paris 75001

4 : Les Halles (Paris) (52m) 85 : Louvre – Étienne Marcel – Montmartre (Paris) (277m)

Contact : 0155807530 mmp@paris.fr https://mediathequemusicaledeparis.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ Concert;Littérature;Musique

Date complète :

2022-05-10T19:00:00+01:00_2022-05-10T21:00:00+01:00

Roger Viollet/Getty Images

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque musicale de Paris (MMP) Adresse 8 porte Saint Eustache Ville Paris lieuville Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Departement Paris

Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert commenté : Trios d’anches de Jacques Ibert et Henri Sauguet Médiathèque musicale de Paris (MMP) 2022-05-10 was last modified: by Concert commenté : Trios d’anches de Jacques Ibert et Henri Sauguet Médiathèque musicale de Paris (MMP) Médiathèque musicale de Paris (MMP) 10 mai 2022 Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Paris

Paris Paris