Dans le cadre du festival musical « Passeurs de Musique » vous est proposé un concert de « l'Ensemble K ». C'est un concert commenté qui vous est proposé avec pour thème les musiques interdites. Seront jouées de œuvres de compositeurs persécutés ou exilés et considérés comme dégénérés par le troisième Reich. Parmis ces compositeurs vous entendrez Klein, schulhoff, Schul, Eisler… Pour l'interprétation : Elodie Haas au violon et Thérèse Buissière-Meyer au violoncelle.

